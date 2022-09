Fútbol playa: Los Pynandi se alistan

El portero de Arroyos y Esteros ya palpita lo que serán los juegos en esta entrevista habla sobre su preparación y sus comienzos en el deporte playa y en particular en la selección.

–¿Cómo te preparas para los Juegos Asu2022?

Estoy entrenando de la mejor manera dando el 100 en cada entrenamiento para poder llegar al máximo en Los Juegos de Asu que será algo único y no hay que desaprovechar la oportunidad de jugar en casa.

– ¿Cuáles son tus características cómo jugador?

Me conocen más como atajador y un jugador bueno en el manejo de los pies ayudando mucho al equipo.

– ¿Hace cuánto que competís en este deporte?

Estoy compitiendo en este deporte, hace 4 años.

– ¿Cómo fue para que te vincules en esta disciplina?

Mi vinculación fue aproximadamente a fines del 2017, fui a un interligas, allí jugué con la selección de Tobatí y desde ahí algunos dirigentes de fútbol playa me vieron y me llevaron a la selección a probar, fui más o menos el 5º arquero en la prueba. Y ahí me quedé para la pretemporada para la Copa América de Perú 2018, fue mi primer viaje con la selección gracias al trabajo constante en el día a día pude ganarme un lugar.

– ¿Quiénes son tus referentes deportivos?

Mis referentes son algunos jugadores que tuve la dicha de compartir cancha como Orlando Zayas y también Pedro Morán y Sergio Villaverde, escuchándolos y tratando de llevar a la práctica los consejos. También del extranjero me fijo mucho en el juego de Andrade, el arquero de Portugal.

– ¿Alguna anécdota en particular?

Algunas anécdotas que marcó más o menos mi carrera fue cuando me dejó el bus en la ciudad de Roma Italia y nuestro Hotel quedaba a 45 km porque me quedé a entrenar con un Preparador de arqueros de la selección de Alemania. Se olvidaron de mi los profes (risas).

– ¿Cómo te motiva que los Juegos sean en Paraguay?

Me motiva mucho porque será algo único, jugar un torneo frente a tu familia y amigos, que estén cerca de vos es lo máximo y sería único ya que no sabemos cuándo volverá a ocurrir. Será algo muy lindo, estoy mentalizado solo en los juegos ASU2022.