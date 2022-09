Baloncesto: Se completa la 2ª fecha

En los otros partidos de baloncesto disputados el jueves, Deportivo Campoalto cayó 68-86 contra Deportivo San Jósé. Franco Benítez anotó 21 puntos para los santos y Óscar Laconich 17 para los “estudiantes”.

Félix Pérez Cardozo tampoco pudo aprovechar la localía, perdiendo 44-87 contra Olimpia Kings. Guillermo Araújo y Édgar Riveros convirtieron 15 puntos para el franjeado, mientras henry Leiva hizo 13 en FPC.

San José y Olimpia lideran la tabla de posiciones con 2 triunfos, seguidos por Libertad (con fecha libre), Félix Pérez y Campoalto con 2 derrotas, Ciudad Nueva con 1 derrota y Colonias Gold sin punto, pues recién hoy inicia su participación en la Liga.

La tercera fecha será el lunes, con estos juegos, San José vs. FPC, Olimpia Kings vs. Libertad y Campoalto vs. Colonias Gold.