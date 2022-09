Curda, en lo más alto

Con dos tries del centro Enzo Sander, una de las figuras del encuentro, Curda obtuvo el título de campeón del torneo Clausura 2022 de la Unión de Rugby del Paraguay al imponerse a San José por 21 a 13.

Ambos equipos tuvieron momentos de gran rugby en un partido marcado por la ansiedad y la paridad. Lo mejor de San José se vio en la primera parte, en la que hubiera merecido sacar más distancia en el marcador, pero infructuosamente no pudo llevar a puntos la buena cantidad de chances generadas.

Por otro lado, el equipo que a la postre fue campeón dominó en el complemento y con la conducción y liderazgo de su octavo y capitán Marcos Riquelme, finalmente figura del partido, el equipo de Miraflores pudo doblegar a su clásico rival en los últimos quince minutos. De esta forma, Curda obtiene un título muy festejado por su gente y sus jugadores.

Síntesis.

Curda: Lucas Otaño, Igor Kostianovsky, Martín Sitjar; Mariano Garcete, Alejandro Montiel; Juan Gómez, Carlos Plata, 8. Marcos Riquelme (cap); Gastón Navas, Sebastián Urbieta; Elías Sotelo, Camilo Orrego, Enzo Sander, Diego Argaña y Arturo López. Ingresaron: Luis Giménez, Leonardo Cuevas, Matías Carbonatti, José Alvarenga, Lautaro Brítez, Gonzalo Alvarado, Alejandro Feldman, Gianfranco Parodi. Head coach: Miguel Castelli.

San José: César Pérez, Emilio Gorostiaga, Matías Martínez; Ignacio Martínez, Bruno Gorostiaga; Nicolás Arias, Ariel Núñez, Gonzalo Camusio; Gonzalo Bareiro, Rafael Bareiro; Francisco Doria, Ramiro Amarilla, Facundo Berdejo, Ignacio González y Marcelo Matiauda (cap). Ingresaron: Diego Caballero, Marcelo Fretes, Gerardo Lesme, Joaquín Núñez, Mateo Rodríguez, Sebastián Ortíz, Bruno Cabriza, Gonzalo Berdejo. Head coach: Federico Aschero. Tantos en el primer tiempo: 17′ penal de Urbieta (C); 29′ try de R. Bareiro convertido por Matiauda (SJ); 34′ try de Sander (C); 39′ penal de Matiauda (SJ). Resultado parcial: Curda 8-San José 10. Tantos en el segundo tiempo: 46′ penal de Urbieta (C); 64′ try de Sander convertido por Urbieta (C); 67′ penal de Matiauda (SJ); 78′ penal de Urbieta (C). Incidencias: 63′ tarjeta amarilla Carbonatti (C). Referee: Adrián Bogado.