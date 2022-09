El rugby femenino, un try en Odesur

Ceci Benza es una de las referentes del rugby femenino en Paraguay. Ella y sus compañeras no ven la hora del pitazo inicial en los juegos Odesur: “Más que nada estamos muy emocionadas, lo primero que hacemos al llegar al entrenamiento es contar los días que faltan, para tener en cuenta la inmensa responsabilidad que trae ASU2022 y trabajamos lo mejor posible, porque eso es lo que necesitamos, ya que serán tres días de competencia”.

Sobre su preparación, Benza detalla el proceso que realiza como atleta de élite: “Entrenamos todos los días desde las 6:30, también tenemos en cuenta los fines de semana si jugamos, porque el plan de trabajo va variando. En la parte física trabajamos con Juan Ávila, de la Unión de Rugby del Paraguay, junto con Pedro Torres, del Comité Olímpico Paraguayo”, comenta.

La futura agrónoma dedica su tiempo al estudio y a los clubes del rugby nacional. “La verdad es que yo siempre tengo cosas por hacer, si no es en la fisioterapia cuidando mi físico, siempre mi día tiene algo que ver con el rugby. Siempre estoy trabajando por el deporte en mi club, o bien estudiando. Soy alumna de Ingeniería en Agronomía, y estoy así de entrenamiento y estudio”.

Un consejo de Ceci: “Primero que nada recomiendo a los chicos que vengan a observar los juegos que a cualquiera le pueden emocionar, será un gran incentivo y un buen inicio para ver realmente lo que será el rugby; las puertas están abiertas, vayan a los clubes, que son la base, lo son todo y sí o sí encontrarán una mano que les ayude a formar parte de la familia del rugby”.

Desde la Cordillera

María Elena Gauto es una deportista que se supera a diario. Todos los días viaja desde Caacupé hasta Asunción en los preparativos para conquistar el sueño de ASU2022. “Soy la chica que vive lejos (risas), soy de Caacupé, mi trayectoria de todos los días es de dos horas de viaje. Salgo a las 4:00 de mi casa para ir a entrenar diariamente con la selección en el Comité y finalizamos a las 9:30. Algunas van a trabajar o estudiar, yo soy una persona que se dedica plenamente al rugby, y, la verdad, es un regalo de la vida, lo disfruto demasiado porque no cualquiera tiene el privilegio de vivir netamente del deporte”.

¿Cómo se adentró al mundo rugbístico María Elena? “Yo hacía muchos deportes, antes comencé con el taekwondo. Fue cuando tenía un profesor que estaba ligado a un club de rugby en Caacupé y él me invitó a jugar. Me fue rebién el primer día y así dejé el taekwondo por el rugby. Y bueno, ya hace tres años que estoy acá”, responde.

En su tiempo libre, la caacupeña se dedica a trabajar con su mamá y también a los estudios. “Soy alumna de la carrera de Ciencias del Deporte, pero dedico mucho tiempo a los trabajos de recuperación para estar al cien por ciento todos los días”.

Para María, ASU2022 es un anhelo que pronto se volverá realidad: “La verdad es que sueño todos los días, me levanto con la ilusión de dejar la medalla en casa, vengo al entrenamiento y todo mi día cambia. Digo así porque si no estoy bien al llegar a la práctica de la selección, siento un aire positivo que me contagia y lo sentimos todas. Juntas lograremos lo mejor”.

Su consejo para los pequeños es que “tienen que probar muchos deportes. A veces la vida te sorprende y hay uno que se adapta para nosotros y cada cosa que pasa en nuestras vidas hay que valorar y disfrutar”.

Del campo de juego al gym

Sofi Armoa, aparte de ser jugadora de rugby, también es profesora funcional en un gimnasio. “Mi día básicamente se inicia a las 5:00 con un buen desayuno. Salgo para el entrenamiento, que nos lleva hasta las 10:00, de ahí voy a casa y por la tarde voy a trabajar. Actualmente soy coach de funcional en un gimnasio y después sigo con la facultad.

Al estar tanto tiempo con la parte física, me cuido bastante para no sobrecargar. Es muy importante estirarse e hidratarse y tener un buen descanso, eso recalco a diario a mis alumnos”.

Aunque confiesa que no tiene mucho tiempo libre, cuando surge, le gusta enfocarse en mirar videos de rugby para tener más conocimiento y reforzar las técnicas ya aprendidas. “Es así que trato siempre de que me salgan nuevas jugadas”.

Su ilusión de jugar Odesur es enorme. “Estamos trabajando muchísimo en la parte física como en la parte psicológica, porque es muy importante lo mental. Dentro de todo, en lo personal estoy muy contenta, muy emocionada, ansiosa, nerviosa, pero con las ganas puestas en obtener la medalla”.

Sofi alienta a los chicos a meterse de lleno a la práctica de un deporte y terminar con el sedentarismo, que tanto aqueja a nuestra población. “Les recomiendo que se metan a cualquier deporte, no hace falta que sea el rugby. Pero esta disciplina es muy buena. Enseña muchos valores, tanto en la cancha como en la vida. Mi gran anhelo es que haya más jugadoras y más deportistas en nuestro país”.

La incursión de las mujeres en el rugby

En el año 2004, la Unión de Rugby del Paraguay (URP) recibía el pedido de la IRB, actual World Rugby, de incluir las prácticas de rugby femenino en nuestro país. En ese entonces, Marcelo Gangoiti y Carlos Apodaca, entre otros, tomaron la posta y empezaron con los trabajos de reclutamiento de chicas con el fin de que cada club cuente con su equipo femenino.

Con gestiones de por medio, se consiguió hacer una reunión informativa con las interesadas y alumnas de la Universidad Autónoma de Asunción.

Marcelo cuenta que la concurrencia y la curiosidad de las chicas eran tan grandes que se sumaron a los entrenamientos inmediatamente, formándose así el primer equipo de rugby femenino de la capital. En tanto, Carlos Apodaca seguía invitando a las jugadoras para el Asunción Rugby Club.

Entre las primeras se encontraban Patricia Coronel, Carolina Candia y Romina Matiauda. Gangoiti se encargaba de los inicios de cada equipo y designaba a los entrenadores para cada uno. Fueron formándose en ese primer año el 1º de Marzo, San José, Old King, Leonas de Encarnación y Santa Clara, con gran estímulo y expectativas.

En setiembre de 2004 se realizaba el primer Torneo de Rugby Femenino de Paraguay. El mismo se desarrolló en cancha del San José y contó con la participación de UAA, Asunción, Old King, Encarnación y 1º de Marzo.

Las primeras Jakare

En noviembre de 2004, con solo dos meses de rugby, llegaba el primer compromiso internacional y Paraguay tenía que estar presente. Es así que con Marcelo Gangoiti como entrenador se formó el primer equipo de las Jakare, las pioneras fueron Nidia Fleitas, Patricia Coronel, Estela Villalba, Paola Lugo, Mariela Gangoiti, Antonella Paciello, Liz Acuña, Ana Alice Viveros, entre otras.

El primer Sudamericano organizado por Consur (actual Sudamérica Rugby) tuvo como sede Barquisimeto, Venezuela. En esa ocasión, el seleccionado brasileño se coronó campeón.

Las Jakare obtuvieron el puesto 7 de 8. Sobre este primer equipo, Gangoiti acota que, a pesar del poco tiempo de rugby de las chicas, ellas demostraron mucha entrega en cada partido: “fueron convocadas las que reunían mejores condiciones físicas, la mayoría eran atletas”.

Pasado el tiempo, el rugby femenino en nuestro país ha ido creciendo de manera significativa, tanto que prácticamente todos los clubes de capital e interior cuentan con su equipo de mujeres, mostrando excelentes condiciones en la práctica del seven y nutriendo a nuestros seleccionados mayor y juvenil de las mejores jugadoras.

Paraguay tiene asistencia casi perfecta en sudamericanos, solo faltaron al del 2007, a pesar de que al inicio solo nos ubicábamos en los últimos puestos, de a poco los resultados y el nivel de juego van mejorando.

LAS COMPETENCIAS FEMENINAS

Por año, sede y puesto

2004 Barquisimeto, Venezuela: 7º de 8 participantes.

2005 São Paulo, Brasil: 7º de 8 participantes.

2006 s/d

2007 Paraguay no participó.

2008 Punta del Este, Uruguay: 8º de 8 participantes.

2009 SJ Dos Campos, Brasil: 8º de 8 participantes.

2010 Mar del Plata, Argentina: 7º de 8 participantes.

2011 Bento Goncalves, Brasil: 8º de 8 participantes.

2012 Río de Janeiro, Brasil: 7º de 8 participantes.

2013 Río de Janeiro, Brasil: 8º de 8 participantes.

2014 Santiago, Chile: 6º de 7 participantes.

2015 Mar del Plata, Argentina: Qualy Panamericanos (4º lugar).

2015 Santa Fe, Argentina: 5º de 8 participantes.

2016 Río de Janeiro, Brasil: 5º de 8 participantes.

2017 Carlos Paz, Argentina: 4º de 8 participantes.

2017 Torneo Valentín Martínez: 4º de 8 participantes.

2018 Cochabamba, Odesur: Medalla de Bronce.

2018 Torneo Valentín Martínez: 6º de 8 participantes.

2019 Asunción, Paraguay: 5º de 9 participantes.

2019 Lima, Perú: 5º de 10 participantes.

2019 Torneo Valentín Martínez: 4º de 9 participantes.

STAFF TÉCNICO DEL RUGBY:

Federico Puerari y Enrique Kneup, entrenadores.