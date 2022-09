Balonmano: Arrancan las finales en diversas categorías

Por la Superliga Femenina de balonmano jugarán Cerro Porteño y Olimpia, mientras que en la rama varonil los finalistas son Luque y Olimpia.

Los cotejos en femenino. En la categoría sub 10 jugarán Triunfo vs. Olimpia. En sub 12 Cerro Porteño vs. Olimpia. En la sub 14 los protagonistas son Triunfo y Cerro Porteño, mientras que en sub 16 los dos mejores son Cerro y Triunfo.

En masculino. Olimpia jugará contra Luque la final masculina, a partir de las 20:00. En el choque de fondo, desde las 21:30 juegan los mismos protagonistas en la principal categoría.

Fiore, al Guarulhos

El excelente jugador José Luis Fiore Morínigo (22) militará en adelante en el Club Guarulhos de São Paulo.

Luis, hermano de la gran handbolista Sabrina, que se encontraba jugando por Luque Handball en la principal categoría, y por la Federación de Fernando de la Mora en los juegos nacionales, va al Brasil a través de las gestiones realizadas por la Agencia Handcola del país vecino.

El último campeonato del atleta fue con Ypané, donde fue reclutado como refuerzo y obtuvo la copa con el team verdamarillo.