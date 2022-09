Balonmano: Olimpia, a un paso del “penta”

En Junior del balonmano, Olimpia también le ganó a Luque, por el score de 36-31.

En cuanto a los demás partidos de las formativas, por la Superliga, Cerro también le ganó por la mínima a Olimpia 27-26 en Junior.

En Sub 16 Triunfo le ganó a Cerro 29-28, en Sub 14 Cerro 28-24 Triunfo, en Sub 12 Cerro 24-22 Olimpia y en Sub 10 Olimpia 12-9 Triunfo.

Si los ganadores son los mismos, el sábado se repartirán los trofeos.

En cuanto a Odesur, la Confederación Paraguaya de Handball daría a conocer en la fecha las listas definitivas de jugadores para en ambas ramas.