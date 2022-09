Cerro Porteño, en semifinales

Nuevamente, el Ciclón de Barrio Obrero llegará al parquet del “Malvinas Argentinas” de Buenos Aires como favorito del encuentro. El adversario de los guaraníes será el Peñarol, que derrotó 4-2 al Barracas Central de Argentina.

Lea más: Cerro y otros conjuntos a semifinales

El team oriental avanzó a los cuartos de final como segundo del Grupo B y consiguió pasar de fase merced de un empate y una victoria. En cuanto a la otra llave, el invicto brasilero Cascavel Futsal goleó 5-0 al Sportivo Bocca de Ecuador, y se cruzará en un prometedor cotejo contra el local San Lorenzo de Almagro, campeón vigente de la Libertadores.

Los azulgranas argentinos golearon al Deportivo Meta de Colombia, por el marcador de 8-1.

Juegos de hoy

Hoy se disputarán los juegos posicionales, del quinto al duodécimo puestos. Los partidos son los siguientes: Boca Juniors vs. Universidad de Chile, Bucaneros vs. San Martín de Porres, Sportivo Bocca vs. Deportivo Meta y Panta Walon vs. Barracas Central.

Los juegos decisivos de mañana son los siguientes: Cerro Porteño vs. Peñarol y de fondo, San Lorenzo vs. Cascavel Futsal.