Embajadores del deporte nacional en Odesur

Los elegidos para portar el símbolo patrio son Nicole Martínez, de la selección de remo, quien está atravesando su mejor momento en la universidad de Yale, y el otro atleta, es el golfista Fabrizio Zanotti Cavazzoni, que representa la experiencia en estos juegos. Hay que apuntar que Fabrizio ya fue abanderado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Futsal

El grupo femenino trabaja con 14 atletas a las órdenes de la coach Nadia Rodas.

Las chicas son: Natasha Martínez, Jessica Franco y Sara Silva (arqueras), Zaira Ferreira, Perla Bareiro, Claudia Romero, Andrea Paola Brítez, Sol Escobar, Diana Gómez, Yessica Armoa, Andrea Lorena Brítez, Cinthia Arévalo y Verónica Vallejos.

En masculino. El adiestrador Carlos Chilavert también realiza las últimas prácticas con el grupo de 14 atletas. Los jugadores son: Giovanni González, Igor Insfrán (arqueros), Damián Mareco, Hugo Martínez, Javier Martínez, Richard Rejala, Iván González, Arnaldo Báez, Pedro Pascottini, Antonio Ozuna, Alan Rojas, Aldo Amarilla, Javier Salas y Diego Poggi.

Básquetbol

La selección paraguaya de baloncesto femenino trabaja con el grupo encabezado por la capitana Paola Ferrari, Jazmín Mercado, Marta Peralta, Carolina Caraves, Andrea Gómez, Tamara Insfrán, Johanna Ghiringhelli, Beatriz Quevedo, Astrid Hütteman, Ximena Ibarra, Manuela Ramírez y Ana Brítez.

El coach es el profesor Daniel Cano.

En cuanto al masculino, el profesor Juan Pablo Feliú comentó que “estamos esperando la recuperación de algunos jugadores, a ver si llegan bien, por alguna lesión que tienen, y a más tardar hoy estaríamos confirmando la lista”.

Panamericano Junior 2025

En el acto de abanderamiento en el COP, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció que Paraguay se postulará para ser sede de los Juegos Panamericanos 2025.

Pese a todos los problemas para que se lleven a cabo estos juegos en Asunción, Abdo Benítez dijo: “Después de esta gran inversión que quedará para el deporte paraguayo, hemos tomado la decisión para proponer al Paraguay como próxima sede para los Juegos Panamericanos Junior 2025″.

“Paraguay está listo para cosas cada vez más grandes”, remarcó Abdo.

“Mala leche de algunos medios”

Al presidente del COP (Comité Olímpico Paraguayo), Camilo Pérez, no le agrada que, aparentemente, nuestro diario cuestionó ayer que aún no se terminaron en algunos alrededores de las obras en el Parque. “Existe un poquito de mala leche también, de algunos medios tal vez, no hablo de la prensa en general, porque nos sentimos súper apoyados”, acusó Pérez anoche en el programa televisivo Polémica en el Bar Py.

“Todo el deporte está cien por ciento terminado. Mañana (hoy) podemos competir. Falta en algunos espacios que se ponga pasto, que se ponga alguna florcita. Los espacios principales están terminados, tenemos todavía tres días”, manifestó.

Lea más: A tres días de Odesur, las obras siguen inconclusas

En el programa farandulero, el titular del COP remató: “por qué tenemos que hacer tanto hincapié en eso (falta la terminación). Si realmente tenemos algunos escenarios hermosos que el Paraguay nunca soñó tener. Y no voy a dar tanta vuelta...”.