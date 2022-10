Buen inicio, mal final para San José

Los “Santos” habían batido primeramente al poderoso São Paulo de Brasil y luego goleó al colombiano Tigrillos de Medellín. Sin embargo, al caer contra el anfitrión de la Serie D, Unifacisa de Campinas Grande resignó casi toda su chance, la que quedó definitivamente confirmada anoche, cuando el team local venció a los cafeteros.

Ayer se conoció el desenlace de esta serie, cuando Unifacisa, en el único juego que restaba de la fase grupal, goleó también a Tigrillos, por el score de 99-64. Unifacisa, São Paulo y San José sumaron 5 puntos, 2 victorias y 1 derrota, pero al igualar 3 equipos en puntaje, se tienen en cuenta los resultados entre los tres involucrados.

San José perdió contra Unifacisa por 13 puntos y allí se complicó su situación, quedando con una diferencia de -8, São Paulo avanzó con -1 y Unifacisa con +9.

De todos modos, el esfuerzo del team entrenado por Daniel Cano fue muy meritorio, poniendo al baloncesto paraguayo en la consideración regional.

A la siguiente fase avanzaron los siguientes clubes: Bauru, Unifacisa, São Paulo de Brasil, Boca Jrs., Oberá Tenis Club de Misiones, San Martín de Corrientes de Argentina, Aguada de Uruguay y Titanes Barranquilla de Colombia.

Los cruces de la primera fecha del Final 8 serán: San Martín vs. Oberá, Boca Jrs. vs. São Paulo, Unifacisa vs. Aguada y Bauru vs. Titanes.