Columnista de ajedrez de ABC Color, Zenón Franco, logra segundo lugar en premio literario mundial de la FIDE

El galardón lleva el nombre de “Yuri Averbakh/Isaac Boleslavsky” (dos connotados exajedecistas e intelectuales rusos) y el primer lugar al mejor libro publicado en 2021 correspondió a “El ingrediente secreto”, escrito en coautoría por Jan Markos y David Navara y publicado por Quality Chess.

Los finalistas fueron el libro de Zenón Franco, al igual que el de Zeev Zohar, bajo el nombre de “Forgotten Genius - The Life and Games of Grandmaster Albin Planinc” (Un genio olvidado; Vida y partidas del Gran Maestro Albin Planinc -esloveno/yugoslavo-), ambos publicados por Thinkers Publishing.

El jurado estuvo compuesto por tres Grandes Maestros de gran renombre: Antoaneta Stefanova, Thomas Luther y Boris Gelfand.

Acerca de la obra de Franco, el alemán Thomas Luther compartió el siguiente comentario: “‘El Viejo’, una biografía sobre la vida de Miguel Najdorf, es una lectura obligada para todos los amantes del ajedrez. Si bien la exitosa carrera ajedrecística de Najdorf y sus partidas son muy impresionantes en sí mismas, el libro es un gran recordatorio de los horribles crímenes que enfrentó la humanidad en la Segunda Guerra Mundial. Leer sobre cómo Miguel Najdorf perdió a todos sus familiares me dejó sin palabras y llena de tristeza. El libro es un documento histórico necesario sobre los horrores del mal y la guerra”.

Por su parte, el GM Franco, desde España, dijo para ABC que “Estoy muy contento porque el libro de Najdorf finalizó entre los tres primeros de la FIDE. Segundo, parece, al menos me nombran antes que el tercero”.

Añadió que “el jurado era de tres GM, uno, el bielorruso Boris Gelfand, desafiante de Anand (Viswanathan, indio) en 2012 por el título mundial, cuando perdió solo en el desempate;, otra es la excampeona del mundo búlgara Antoaneta Stefanova y, el tercero, el alemán Thomas Luther”.

Acerca de Miguel Najdorf

Miguel Najdorf (1910-1997) fue un destacado GM argentino, de origen polaco, uno de los más destacados tableros del siglo pasado, de quien el GM Franco fue primero admirador y luego adversario y amigo, en el transcurso de los primeros años de la carrera ajedrecística del compatriota, en los que residió, a raíz del exilio político de su familia durante la dictadura de Stroessner, en Buenos Aires.

37 libros en 7 idiomas

Periodista y escritor de ajedrez, Zenón Franco tiene publicados 37 libros en siete idiomas y desde fines de 2020 cuenta con su propio sello editorial, Zenonchess Ediciones ( https://www.zenonchessediciones.com/ ), Bajo el mismo, hasta el momento ha publicado seis libros en castellano, dos en inglés y uno en portugués.

