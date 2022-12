Fútbol de salón: Se inicia Nacional C15 en Carmen del Paraná

Las ocho selecciones que disputarán el Nacional de fútbol de salón están divididas en dos grupos:

Serie A: Carmen del Paraná, Caacupé, Benjamín Aceval y Caaguazú;

Serie B: Amambay, Caazapá, Encarnación y Paranaense.

La programación de la fase de grupos

Desde las 18:30 se disputarán cuatro partidos, programación que incluye los actos inaugurales a luego de los dos primeros cotejos.

Los juegos de hoy: Benjamín Aceval vs. Caaguazú, Amambay vs. Caazapá, Carmen del Paraná vs. Caacupé y Encarnación vs. Paranaense.

Mañana: 18:30 Caacupé vs. Benjamín Aceval, Paranaense vs. Amambay, Carmen del Paraná vs. Caaguazú y Caazapá vs. Encarnación.

Jueves: Caazapá vs. Paranaense, Encarnación vs. Amambay, Carmen del Paraná vs. Benjamín Aceval y Caacupé vs. Caaguazú.