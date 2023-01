Golf: Erich Fortlage, con fructífero LAAC

El argentino Mateo Fernández de Oliveira se llevó el trofeo mayor con un impresionante -23, con un total de 265 impactos tras los cuatro días de competencia del torneo de golf.

El podio lo completaron el mexicano Luis Carrera con -19 y el también argentino Vicente Marzilio con -17.

Los golfistas paraguayos que no pasaron el corte son: Franco Fernández, Héctor Ortega, Arnaldo Acosta Vallet, Daniel Cano y Ezequiel Cabrera.

Este es uno de los torneos más importantes para los aficionados, puesto que otorga una invitación para el Masters Tournament 2023 y exenciones para The 151st Open en Royal Liverpool, 123rd U.S. Open Championship en The Los Angeles Country Club, The 128th Amateur Championship, U.S. Amateur Championship y todo otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible.