Baloncesto: prometedor Libertad vs. Gold

El adelantado juego por la segunda fecha de baloncesto, se cumplirá esta noche en La Huertita, a partir de las 19:30.

En la fecha inaugural, el viernes, Libertad goleó a Sol de América, por el marcador de 102 contra 67.

En el otro juego del viernes, Colonias Gold hizo lo propio en su visita al Deportivo Campoalto, ganando 72-44.

En los otros partidos disputados el jueves, el campeón vigente Deportivo San José no perdonó al benjamín Atlético Colegiales, goleando 96-59. Así también, Olimpia Kings se impuso con facilidad a Félix Pérez Cardozo en su casa, por 73-44.

Mañana se completa la segunda fecha, con los partidos: Félix Pérez vs. Colegiales, Campoalto vs. Olimpia Kings y Sol de América vs. San José, todos a las 19:30.

Empezaron los play-offs de la NBA

Los subcampeones vigentes de la NBA, Boston Celtics derrotaron 112-99 a los Atlanta Hawks, mientras Philadelphia 76ers hicieron lo propio contra Brooklyn Nets por 121-101, en el arranque de los play-offs tanto en la Conferencia Oeste, como Este, respectivamente,

Hoy prosiguen los partidos.