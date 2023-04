Baloncesto: Laureles de “Ñori” Arca

Entrenador de pura raza del baloncesto, algunos de los laureles fueron con Pilarense en 1985, Capital en el 1988 y 1990, Concepción 1991. Las conquistas de títulos son incontables en formativas. También condujo a selecciones paraguayas recorriendo diversas latitudes del orbe.

De sus inicios de jugador en Ciudad Nueva y ya como coach arrancando en el Mini en La Catedral del Básquetbol, recorrió clubes como Guaraní, Inter, San José, Rowing, Libertad, Félix Pérez, UAA, Salesianito, Argentinos del Norte (Clorinda) y en su querido Arca Basket.

Actualmente le sigue dedicando gran parte de su vida al baloncesto, en la Escuela Arca Basket, cuyas clases se dictan a niños y jóvenes en el polideportivo de las Fuerzas Armadas.

San José vs. Olimpia

En pleno feriado, mañana se cumplirá totalmente la sexta fecha del Apertura de la Liga Nacional, donde resalta el choque de punteros entre San José y Olimpia Kings. Además jugarán: Sol de América vs. Félix Pérez, Libertad vs. Campoalto, Colonias Gold vs. Colegiales.