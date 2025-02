Fútbol de salón: Minga golpea a Franco

El marcador favorable a los minguenses fue de 2 goles contra 1 en el juego del salonismo. Reinaldo “Chino” López dio esperanzas a la visita, pero luego vinieron los goles de los anfitriones, por parte de Andrés López y Miguel Román.

También por el Grupo 7, el campeón vigente, Paranaense goleó en su visita a Hernandarias. El marcador para los verdolagas fue de 5 a 2.

* Otros resultados. En los partidos del martes, por el Grupo 2, Ñemby goleó 6-0 a Villeta, así como Piquete Cué también metió media docena de goles en el arco de Lambaré.

En el Grupo 4, Itauguá cayó 4 a 1 contra la favorita Caacupé.

Por su parte, en duelo de vecinos, Altos se impuso por 2 goles contra 1 a San Bernardino.

Tobatí recibió a Itacurubí de la Cordillera y cayó 5 a 2.

Gran goleada de Coronel Oviedo por el Grupo 4, imponiéndose por 10 a 5 a San Juan Nepomuceno. Caazapá no pudo contra Caaguazú, perdiendo 2-1.

En los juegos del lunes se registraron los siguientes resultados: Villa Hayes 2 - 3 Remansito (Grupo 1); Villarrica 2 - 5 Coronel Martínez (Grupo 5), Santa Rosa Misiones 2 - 4 Ayolas, San Juan Bautista 5 - 3 Santa María (Grupo 6); San Pedro 5 - 4 Tacuatí (Grupo 8), Puerto Casado 5 - 3 Horqueta, Amambay 4 - 2 Concepción (Grupo 9).

* Nueva ronda. Esta noche habrá juegos: Villeta vs. Lambaré y San Antonio vs. Piquete Cué (Grupo 2); Caacupé vs. Tobatí, Itacurubí vs. Altos y San Bernardino vs. Itauguá (Grupo 3).