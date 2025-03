El squash en los Panamericanos Junior Asu2025

Las paraguayas vienen de lograr muy buenas campañas en el pasado Sudamericano Junior que se disputó en la altura de Quito, Ecuador, donde Fiorella se alzó con el oro en singles, y en dobles, junto a Nicole, se llevaron la presea de plata.

De cómo se adentraron a la práctica de esta disciplina comentan: “La verdad que decidí yo meterme a jugar, desde muy chica mi responsabilidad fue practicar al menos un deporte, tres veces a la semana y siempre decidía por mi cual prefería, por suerte mis padres me apoyaban porque cada mes cambiaba de disciplina, pero aún así me respaldaban y en eso caí en el squash, que fue superdivertido para mí”, comenzó diciendo Gatti.

Por su parte, Nicole dijo: “Yo comencé a jugar con mi padre, él acostumbraba a ir a los juegos con amigos, entre eso yo me ponía a pelotear y comenzó a gustarme cada vez más para tomar las prácticas en serio y de forma seguida”, sostuvo.

El squash será uno de los deportes para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y fue un sueño cumplido para los que practican esta disciplina sobre esa noticia comentaron.

Fiorella dijo: “Para mi no cambia mucho que sea olímpico el deporte ahora porque siempre me puse objetivos, metas y esto se convirtió en una meta más a largo plazo y algo que me genera mucha ilusión y ahora todos los días entrenando pienso en eso”. En cuanto a Nicole: “Para mí también es una nueva meta que me gustaría alcanzar”.

Sobre su consagraciones en el Sudamericano Junior que se celebró en Quito aclararon que la altura no es un mito y es un factor en el juego.

“Jugar en la altura siempre es un desafío, no es un mito, es muy real y creo que pasa mucho por lo mental, tenés que ser más rígido en lo mental para poder mantenerte en el partido, porque es más rápido el juego”, comentó Gatti, que es la tercera vez que compite en tierra ecuatoriana.

Ahora que culminó el Sudamericano ya todo está centrado en lo que será Asu2025, por lo que las chicas ya están enfocadas en un entrenamiento determinado para esa competencia en agosto.

También ya prácticamente está definida la lista de la rama femenina que competirá y se esperará por determinar en masculino, que será a través de un selectivo por parte de la Federación.