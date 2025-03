A fondo con la judoca Ashliegh Talavera: Apuntando a Asu2025

Una de las promesas del judo nacional de alta proyección es Ashliegh Talavera, quien compite en la categoría -52 kilos. Ella habló de cómo se inició en el deporte que le apasiona: “Para mí que este deporte progresivamente me encantó, desde chica buscaba una disciplina para practicar diariamente, hice varios como el tenis, también practiqué violín, ajedrez también, luego encontré a los 12 años al judo y dije este es mi deporte, y en cada evento que iba me destacaba, entré a la selección y esto fue evolucionando en mi vida para considerar que el judo es el deporte que amo”.

Lejos de considerar su deporte como violento, aclara que existe respeto en la disciplina: “El judo es un deporte de contacto que te lleva a hacer fuerza, pero es una fuerza con respeto a tu contrincante y es una disciplina muy completa. El judo te brinda muchas cosas, confianza, disciplina, te forma no solamente en el deporte, sino también en tu vida diaria, abarca muchas aspectos”.

Con respecto a las lesiones en un atleta comenta: “La verdad que sí se da mucho lo de las lesiones debido a que es un deporte de contacto, igual teniendo los cuidados respectivos, esto se da, puede ocurrir en las luchas, en mi caso fue en un entrenamiento en São Paulo, donde fui afectada en el tobillo, estoy en plena recuperación, pero tengo la fe de llegar bien a los Juegos”.

A días de la fiesta deportiva que paralizará el país, los Juegos Panamericanos Junior, Ashliegh comenta: “Para Asu2025 me estoy fortaleciendo al máximo, porque el deporte en sí es muy técnico y físico, pero influye mucho lo mental que ayuda muchísimo, estoy muy enfocada en mi trabajo de mentalidad logrando con mi psicólogo deportivo y es algo fundamental, porque el judo es mucho más psicológico que técnico”.

La psicología deportiva como uno de los pilares en su formación: “Unos años después de comenzar con el judo sumé a la psicología porque necesitaba ser un roble, debía estar cien por ciento tanto mental como físicamente. Si hay un punto de fragilidad diría que depende de cada deportista porque hay de todo un poco, pero eso también se trabaja, en mi caso en las primeras luchas que tenía un bloqueo porque solo me concentraba en ganar, no hacía exactamente lo que venía entrenando, y ahora después de trabajarlo ya no tengo ese bloqueo porque ya sé sobrellevarlo”.

A la consulta si observa a los rivales antes de su lucha la judoca de San Lorenzo comentó: “Yo analizo bastante a los rivales, con algunas ya competí varias veces y voy viendo si es zurda o derecha; cómo se para, cuáles son sus técnicas, cómo se mueve si hay algún trabajo de suelo, son varios puntos que el atleta va trabajando. No es darle mucha importancia al rival, pero sí mirar cómo trabaja y cuáles son sus estrategias”.

La guerrera guaraní despidió comentando su ritual antes del combate: “Mi cábala siempre antes de entrar al tatami es escuchar 13 Tuyutí, me motiva porque ya te pone la mente como para entrar a la guerra y hasta me da todo piel de gallina, y me doy algunos golpes para activarme (risas)”.