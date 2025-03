El luchador José “Pitbull” Armoa necesita ayuda

A través de un comunicado de la hija de José, Daiana Armoa, se dio a conocer que el deportista de varias modalidades del deporte de contacto y profesor de las mismas está con un cuadro delicado de salud luego de una cirugía.

Daiana posteó: “Hace unos días, empezó con un dolor insoportable en el estómago. No era un dolor común. Era algo que lo doblaba, algo que ni él, con toda su resistencia, podía ignorar (aunque ya lo llevó soportando días). Lo llevaron de urgencia al hospital. Pero ahí no podían ayudarlo. Lo trasladaron al Hospital Nacional de Itauguá, y mientras los médicos trataban de entender qué pasaba, él solo aguantaba. Nada calmaba el dolor. Nada funcionaba. Hasta que llegaron los resultados. Era grave. Su intestino se había dado la vuelta, enredándose hasta impedir el paso de la sangre y de los alimentos. Cada minuto que pasaba, era una cuenta regresiva. Necesitaba una operación urgente. Unas horas más y la historia habría sido diferente”. Así comentaba en parte del posteo la hija del luchador.

Continuó diciendo: “Pero no todo en la vida se resuelve de inmediato. Antes de la cirugía, antes de buscar un quirófano, tuvimos que buscar el dinero. Y ahí, entre la desesperación, la angustia y la impotencia, vimos lo que significa la verdadera familia. No solo la de sangre, sino la que se elige. Sus alumnos, compañeros de la facultad, amigos, personas que fueron tocadas por su enseñanza, por su pasión, por su fuerza. Todos se unieron. Todos ayudaron. Porque mi papá no es solo un entrenador, el es un maestro,un padre,la persona que levantó a muchos no solo demostrando su fuerza y alentando,si no también enseñando a todos a no rendirse... Y juntos, en medio del caos, conseguimos lo que hacía falta”.

“Cuando al fin hubo lugar, lo llevaron a cirugía. Tres horas de incertidumbre, tres horas de lucha en la mesa de operaciones. Su intestino, al girar, corto la circulación de la sangre y había matado parte de sí mismo. Tuvieron que extirpar una parte un poco grande de su intestino y una parte del colun. El plan era reconectarlo, pero la anestesia empezaba a perder efecto. Y si hay algo que deben saber de mi papá, es que su cuerpo no es como el de los demás. Resiste. Pelea. Hasta contra la anestesia. No hubo más opción que cerrar su cuerpo de inmediato y ponerle una colostomía, una bolsa en su costado para que sus desechos sean expulsados por ahí. Una solución temporal. En cuatro o cinco meses, cuando se recupere lo suficiente, podrán volver a abrirlo y reconectar su intestino con su colon”, continúo el posteo.

“Hoy, este hombre, mi papá, mi mentor, está en cama y prácticamente él era el que mantenia la casa. Después de toda una vida en movimiento, después de nunca permitir que nada lo detuviera, su cuerpo le exige descanso. Pero no se equivoquen. Sigue siendo el hombre más fuerte que conozco. Porque su fuerza nunca estuvo solo en sus músculos o en sus puños. Su verdadera fuerza es la de su espíritu. La que lo hizo levantarse una y otra vez, la que lo hizo construir su casa, su gimnasio, su historia. La que lo hizo papá, maestro, inspiración”.

“Pedimos apoyo a todos, una ayuda a los que estan a sus disposiciones. Para que él, el hombre que siempre peleó solo, esta vez no tenga que hacerlo. Porque si algo nos enseñó, es que en la vida se pelea hasta el final. Y él, créanme, va a ganar esta pelea”.

Datos de Pitbull para la solidaridad

619903015

Banco ueno

José Federico Armoa Fernández

C.I Nº 3.992.245

Celular: 0981079774 José “Pitbull” Armoa