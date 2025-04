Ciclismo: Agua Marina se luce en la ruta y festeja su cumpleaños en el aire

Espínola logró una excelente clasificación tras 90 km y una definición infartante en sprint junto con la campeona del evento la bielorrusa Alina Abramenka, y otras seis corredoras, donde la ciclista paraguaya logró posicionarse en el cuarto puesto con un tiempo de 2:27:26.

El próximo desafío para nuestra compatriota Agua Marina será el Tour El Salvador 2025, se desarrollará desde hoy hasta el 10 de abril.

Celebración de cumpleaños en pleno vuelo

La paraguaya Agua Marina no le quedó de otra que celebrar sus 29 años en pleno viaje para competir en El Salvador por lo que en sus redes comentó: “Celebrando mis 29 vueltas al Sol en un vuelo camino a la Vuelta a El Salvador, obviamente lo ideal hubiera sido celebrarlo en casa y luego poder viajar, pero logísticamente no era muy viable, así que luego de un fin de semana intenso con el @equipofarto y de haber estado a media rueda del podio en la Copa España de Pontevedra, aquí estoy, y mi regalo es sentirme motivada de hacerlo, por que llevo más de media vida disfrutando y viviendo del deporte que un día me cautivó y aunque he tenido mis momentos, cada año que pasa me siento un poco más privilegiada por que significa que la vida me sigue regalando salud, fortaleza y oportunidades para seguir mis sueños y como una amiga me digo, el ciclismo me lo ha dado todo, salud, dinero y un amor muy grande y aunque también es innegable que me lo gane a pulso y también he sufrido no niego que soy una afortunada”.

“Ahora solo pido que la fortuna siga y mis bicis y maletas lleguen sanas, salvas y a tiempo, que la acción ya empieza mañana mismo”, culminó diciendo la ciclista olímpica paraguaya.