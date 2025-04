Ciclismo: Agua Marina, Top 13

Agua Marina comentó en sus redes: “9 intensos días de competición que yo enganche con dos más de la Copa España en el cuerpo”.

Lea más: Ciclismo: Agua Marina, con buen andar en El Salvador

“No niego que esperaba más que un puesto 13 en el Gran Prix Presidente UCI 1.1, y que me hubiera gustado hacer un mejor Tour, pero he aprendido a valorar todo lo que mi cuerpo me deja hacer y a respetar sus tiempos. Así que a recuperar y preparar los Campeonatos Panamericanos cerca de mi familia en Paraguay”, sostuvo

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No puedo dejar de agradecer a la organización de este Tour por la oportunidad de competir aquí y a quienes nos asistieron lo mejor que pudieron, a las chicas que conocí aquí por la buenísima onda”, concluyó la olímpica.