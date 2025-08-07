Grecia gana a Bélgica sin Giannis Antetokounmpo en su primera prueba antes del Eurobasket.

El entrenador de la selección griega, Vassilis Spanoulis, con la estrella de los Milwaukee Bucks fuera de la convocatoria, apostó por darle galones en ataque a Tyler Dorsey, que comenzó entonado desde el lanzamiento exterior, al igual que el ala-pívot Dinos Mitoglou.

Por su parte, los belgas se mostraron muy activos en los primeros minutos, con el interior Hans Vanwijn fajándose en la pintura con los pívots griegos.

El equipo local consiguió terminar el primer cuarto por delante (21-18), con otro triple, esta vez de Giannoulis Larentzakis.

Bélgica continuó con su idea, basada en surtir balones a sus hombres grandes y encontró buenas situaciones para Andy Van Vliet y Kevin Tumba, que encontraron poca oposición en los pívots helenos.

La selección griega alternó quintetos con piezas jóvenes y otros con algunas más veteranas, con Mitoglu como principal referencia ofensiva, autor de 15 puntos en la primera parte, y se marchó al descanso por delante en el luminoso (36-28).

Los hombres de Dario Gjergja salieron decididos a mejorar la faceta defensiva y apretaron en línea de pase a los griegos para tratar de recortar distancias, algo que consiguieron tras un gran tercer cuarto y dejar la diferencia en tan solo tres puntos (52-49) con el último cuarto aún por disputarse.

Spanoulis arriesgó y dejó en el banquillo a los veteranos Kostas Sloukas y Kostas Papanikolaou, que fueron suplidos a la perfección por Larentzakis y por el alero Panagiotis Kalaitzakis, ambos claves en los minutos finales del encuentro (74-60).

Grecia está encuadrada en el grupo C del Eurobasket 2025, que se celebra en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia, y será uno de los rivales de la selección española de Sergio Scariolo en la primera fase del torneo, junto a Chipre, Italia, Georgia y Bosnia. Por su parte, Bélgica se encuentra en el grupo D con Islandia, Francia, Eslovenia, Polonia e Israel. EFE