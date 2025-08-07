Tenis: Mboko tumba a Rybakina y es finalista del WTA 1000 de Canadá

La canadiense remontó un set en contra y salvó una pelota de partido hasta imponerse por 1-6, 7-5 y 7-6 (7/4) ante el júbilo del público de Montreal.
Mboko, de padres congoleños, jugará el jueves la mayor final de su carrera frente a la japonesa Naomi Osaka o la danesa Clara Tauson, que se enfrentaban en la otra semifinal del miércoles.
Número 85 de la WTA, la canadiense es la tenista más joven en llegar a la final de este torneo desde que la suiza Belinda Bencic conquistó el título en 2015.
“Ha sido un partido increíble, gracias a todos por apoyarme. Fue eléctrico”, agradeció una radiante Mboko. “Fue un partido muy difícil, pero todo es posible”.