Tenis: Sinner y Alcaraz, clasificados a la Final ATP

El italiano, flamante campeón de Wimbledon, debutará el sábado en el torneo de Cincinnati ya con la seguridad de haber obtenido la clasificación al evento que pone fin a la temporada reuniendo a las ocho mejores raquetas del circuito.

Consiguió unirse a Alcaraz, único clasificado hasta el momento y con el que previsiblemente peleará por el número 1 de la temporada, pese a haber estado tres meses sancionado y haber disputado 5 torneos menos que el murciano.

Será la cuarta vez que Sinner participe en la Copa de Maestros que, además, vuelve a celebrarse en Italia, en Turín (norte), del 9 al 16 de noviembre.

El número 1 es el vigente campeón del torneo, donde derrotó en la final al estadounidense Taylor Fritz.

El ranking, por el momento, mantiene al alemán Alexander Zverev tercero, al estadounidense Taylor Fritz cuarto, al inglés Jack Draper quinto, al estadounidense Ben Shelton sexto, al serbio Novak Djokovic séptimo y al australiano Álex de Miñaur octavo.