Asu2025: Fiesta inaugural de los Juegos Panamericanos Junior en Sajonia ¿Dónde ver?

La atención nacional e internacional estará centrada desde las 19:00 con el certamen inaugural de los Juegos Panamericanos Junior Asu2025 que se realizará en el Defensores del Chaco. Aquí las opciones de dónde ver el evento multideportivo juvenil más grande del continente.

Por ABC Color
09 de agosto de 2025 - 17:25
En minutos se inicia la fiesta inugural de Asu2025.
En minutos se inicia la fiesta inugural de Asu2025.

Los Juegos Panamericanos Junior Asu2025 dio su puntapié inicial esta mañana con dos disciplinas el remo y el tiro deportivo, pero en minutos se viene la fiesta de inauguración en el estadio Defensores del Chaco desde las 19:00.

Lea más: Calendario de los Juegos Panamericanos Junior

El evento se podrá observar a través del canal oficial de Panam Sports Channel, además se unen a la transmisión los canales nacionales con derechos: CanaL 13, Unicanal, Paraguay TV y Tigo Sports.

El certamen tendrá a las 41 delegaciones con sus respectivos abanderados, el encendido oficial del pebetero, y un show artístico único en nuestro país.

