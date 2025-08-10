Asu2025: Fiesta inaugural de los Juegos Panamericanos Junior en Sajonia ¿Dónde ver?

Los Juegos Panamericanos Junior Asu2025 dio su puntapié inicial esta mañana con dos disciplinas el remo y el tiro deportivo, pero en minutos se viene la fiesta de inauguración en el estadio Defensores del Chaco desde las 19:00.
El evento se podrá observar a través del canal oficial de Panam Sports Channel, además se unen a la transmisión los canales nacionales con derechos: CanaL 13, Unicanal, Paraguay TV y Tigo Sports.
El certamen tendrá a las 41 delegaciones con sus respectivos abanderados, el encendido oficial del pebetero, y un show artístico único en nuestro país.
