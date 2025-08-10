Asu2025: Fiesta inaugural de los Juegos Panamericanos Junior en Sajonia ¿Dónde ver?

La atención nacional e internacional estará centrada desde las 19:00 con el certamen inaugural de los Juegos Panamericanos Junior Asu2025 que se realizará en el Defensores del Chaco. Aquí las opciones de dónde ver el evento multideportivo juvenil más grande del continente.