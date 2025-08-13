Ana Carolina De Conto deslumbra en ASU 2025 con su coreografía de “Pájaro Campana”

La joven gimnasta paraguaya Ana Carolina De Conto Lenz volvió a brillar en la competencia de gimnasia rítmica de los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025, conquistando al público con su carisma y elegancia.

Su rutina de cinta, presentada al ritmo de “Pájaro Campana”, cautivó a los asistentes, quienes respondieron con una ovación.

Con solo 14 años, De Conto demostró un altísimo nivel técnico y artístico, destacándose también en la modalidad de mazas. Su actuación le valió una puntuación de 21.550 puntos, resultado que la colocó entre las ocho mejores de la competencia y le aseguró un lugar en la final de mazas, que se disputará este miércoles a las 11:45, donde competirá por las medallas.

La gimnasta guaraní, reconocida por su picardía, expresividad y precisión en cada movimiento, se consolida como una de las promesas más importantes de la gimnasia rítmica sudamericana.

