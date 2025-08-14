Asu2025: Paraguayos avanzan en el tenis

Santino tuvo un excelente despliegue en su juego, donde derrotó con solvencia a Zachery Byng, de Trinidad y Tobago, por un contundente 2-0 (6-0 y 6-0) y avanzó a los octavos, donde se enfrentará al uruguayo Felipe Vázquez, no antes de las 17:30.

Lea más: Calendario de los Juegos Panamericanos Junior

Por su parte, Álvaro Frutos eliminó al chileno Thomas Menzel al imponerse por 2-0 (6-2 y 6-3) y avanzó a los octavos de final donde se enfrentará a Emilio Camacho de Ecuador, no antes de las 13:30.

Finalmente Catalina Delmás se instaló también en octavos al derrotar a la ecuatoriana Manuela Moscoso por 2-0 (6-0 y 6-2) y su rival será la peruana Gabriela Pimentel, no antes de las 16:00. También estuvo Victoria López, pero cedió ante la argentina Sofía Meabe. En el dobles mixto Santino y Catalina derrotaron a la dupla cubana Yohan Sánchez y Meliza Pérez, por doble 6-1.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy