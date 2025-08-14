Polideportivo

Asu2025: Paraguayos avanzan en el tenis

Una gran jornada tuvieron tres de los cuatro paraguayos que entraron en acción ayer en el tenis en los Juegos Panamericanos Junior Asu2025. Santino Núñez, Álvaro Frutos y Catalina Delmás avanzaron a los octavos de final del certamen que se desarrolla en Rakiura.

Por ABC Color
13 de agosto de 2025 - 00:04
Alex Santino Núñez (18 años) avanzó a los octavos de final.
Santino tuvo un excelente despliegue en su juego, donde derrotó con solvencia a Zachery Byng, de Trinidad y Tobago, por un contundente 2-0 (6-0 y 6-0) y avanzó a los octavos, donde se enfrentará al uruguayo Felipe Vázquez, no antes de las 17:30.

Por su parte, Álvaro Frutos eliminó al chileno Thomas Menzel al imponerse por 2-0 (6-2 y 6-3) y avanzó a los octavos de final donde se enfrentará a Emilio Camacho de Ecuador, no antes de las 13:30.

Finalmente Catalina Delmás se instaló también en octavos al derrotar a la ecuatoriana Manuela Moscoso por 2-0 (6-0 y 6-2) y su rival será la peruana Gabriela Pimentel, no antes de las 16:00. También estuvo Victoria López, pero cedió ante la argentina Sofía Meabe. En el dobles mixto Santino y Catalina derrotaron a la dupla cubana Yohan Sánchez y Meliza Pérez, por doble 6-1.

