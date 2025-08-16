Hipismo: Vuelta a pista

En la mañana sabatina arrancan las competencias correspondientes al segundo eslabón del certamen hípico de la Fedepa.

Esta fecha se había pospuesto el fin de semana anterior debido a las inclemencias del tiempo.

Programa del sábado

Este sábado los saltos lo iniciarán los chicos de la Mini Escuela, a partir de las 8:30, con altura de obstáculos a 0,30 metros.

Los seguirán las amazonas y jinetes de las Escuelas Menores y Mayores 0,60 y 0,70 metros, desde las 8:48. Todas las pruebas serán a “Tiempo ideal”.

Seis atletas saltarán maderos a 1,20 metros a “Dos fases especiales”, para dar paso nuevamente a las escuelas 0,80 y 0,90, a partir de las 11:10, realizando el recorrido a “Tiempo ideal”.

Finalmente tendrán protagonismo los binomios en las categorías 1,00 y 1,10 metros, con inicio de prueba a las 2:35. Estos competirán a “Dos fases especiales”.

Este domingo concluirá la fecha, surgiendo los mejores de cada categoría.

Estas justas corresponden a la Segunda Etapa de la temporada hípica, que tendrá un total de 8 fechas.

Resto del calendario

Los siguientes compromisos incluyen las fechas del Ranking, el Sudamericano Juvenil, clínica y fechas de adiestramiento.

Los eslabones del ranking, a partir de la tercera fecha, serán en el Rakiura, Club Hípico Paraguayo, San Jorge, Sociedad Hípica Paranaense, Escuela Paraguaya de Equitación y Horse King Equitación.

El Sudamericano tiene fecha del 29 de setiembre al 5 de octubre, a desarrollarse en la pista de geotextil del Club Hípico Paraguayo.

El corolario de la temporada será el Campeonato Nacional de Salto, que será del 11 al 14 de diciembre, en el Club Hípico.