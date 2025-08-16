Séptima jornada en marcha: seguí a Paraguay minuto a minuto en ASU 2025

La séptima jornada de los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 ya comenzó con intensidad, y el Team Paraguay vuelve como protagonista en distintas disciplinas. Te contamos los horarios claves de hoy y en nuestro minuto a minuto vas a encontrar las mejores jugadas, logros y emociones al instante.
Lea más: Medallero de Juegos Panamericanos Asunción 2025: resumen de medallas y resultados
Cronograma de competencias para hoy, viernes
- 09:00 - Vela (Playa San José - Encarnación): Bote una persona ILCA 7, Regata 1 masculino (Nicolás López).
- 09:00 - Taekwondo (Polideportivo Deportes Urbanos): Kyorygi -49kg, Preliminares y repechaje femenino (Luz Areco vs. Maude Richard).
- 09:00 - Taekwondo (Polideportivo Deportes Urbanos): Kyorygi -57kg, Preliminares y repechaje femenino (Hilda Vera vs. Camila Arenas).
- 09:00 - Taekwondo (Polideportivo Deportes Urbanos): Kyorygi -58kg, Preliminares y repechaje masculino (Alejandro Añazco vs. Matheus Goncalves).
- 09:00 - Taekwondo (Polideportivo Deportes Urbanos): Kyorygi -68kg, Preliminares y repechaje masculino (Daniel Gaona vs. Ian Romero).
- 09:00 - Voleibol (COP Arena): Pista, partido puesto 7-8 femenino (Paraguay vs. Chile).
- 10:00 - Vela (Playa San José - Encarnación): Bote una persona ILCA 6, Regata 1 femenino (Rhuby Mendoza).
- 10:00 - Squash (Centro Nacional de Squash): Por equipos, 1ra ronda masculino (Paraguay vs. Perú).
- 10:50 - Vela (Playa San José - Encarnación): Bote una persona ILCA 7, Regata 2 masculino (Nicolás López).
- 10:55 - Ciclismo Pista (Velódromo): Keirin, 1a ronda masculino (Brian Woronieski e Isaías Melgarejo).
- 11:00 - Vela (Playa San José - Encarnación): Bote una persona ILCA 6, Regata 2 femenino (Rhuby Mendoza).
- 12:15 - Ciclismo Pista (Velódromo): Madison, final masculino (Carlos Domínguez y Bruno Zachar).
- 12:30 - Baloncesto 3x3 (Polideportivo 3x3): Grupo D femenino (Paraguay vs. Puerto Rico).
- 12:50 - Ciclismo Pista (Velódromo): Keirin, final 7-12 masculino (Brian Woronieski e Isaías Melgarejo).
- 13:00 - Ciclismo Pista (Velódromo): Keirin, final 1-6 masculino (Brian Woronieski e Isaías Melgarejo).
- 13:30 - Baloncesto 3x3 (Polideportivo 3x3): Grupo D masculino (Paraguay vs. Islas Caimán).
- 14:40 - Vela (Playa San José - Encarnación): Bote una persona ILCA 7, Regata 3 masculino (Nicolás López).
- 14:50 - Vela (Playa San José - Encarnación): Bote una persona ILCA 6, Regata 3 femenino (Rhuby Mendoza).
- 17:00 - Balonmano (Arena SND): Pista, final-bronce femenino (Paraguay vs. Uruguay).
- 17:00 - Squash (Centro Nacional de Squash): Por equipos, cuartos de final femenino (Paraguay vs. Barbados o Chile).
- 17:30 - Tenis (Rakiura): Dobles mixto, semifinal (Alex Nuñez/Catalina Delmas vs. Juan Bolívar/Valentina Mediorreal).
- 18:30 - Baloncesto 3x3 (Polideportivo 3x3): Grupo D femenino (Paraguay vs. Canadá).
- 19:30 - Hockey (Centro Nacional de Hockey): Grupo A femenino (Paraguay vs. Argentina).
- 19:50 - Baloncesto 3x3 (Polideportivo 3x3): Grupo D masculino (Paraguay vs. México).