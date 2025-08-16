Polideportivo

Séptima jornada en marcha: seguí a Paraguay minuto a minuto en ASU 2025

Las competencias ya están en pleno desarrollo en la séptima jornada de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Podés seguir minuto a minuto toda la acción, mientras aguardamos con expectativa los momentos clave de la jornada.

Por ABC Color
15 de agosto de 2025 - 08:22
Ciclistas compiten en la categoría ómnium masculino, en los II Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 este jueves, en Luque (Paraguay).
Ciclistas compiten en la categoría ómnium masculino, en los II Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 este jueves, en Luque (Paraguay).Rodrigo Sepulveda

La séptima jornada de los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 ya comenzó con intensidad, y el Team Paraguay vuelve como protagonista en distintas disciplinas. Te contamos los horarios claves de hoy y en nuestro minuto a minuto vas a encontrar las mejores jugadas, logros y emociones al instante.

Lea más: Medallero de Juegos Panamericanos Asunción 2025: resumen de medallas y resultados

Cronograma de competencias para hoy, viernes

  • 09:00 - Vela (Playa San José - Encarnación): Bote una persona ILCA 7, Regata 1 masculino (Nicolás López).
  • 09:00 - Taekwondo (Polideportivo Deportes Urbanos): Kyorygi -49kg, Preliminares y repechaje femenino (Luz Areco vs. Maude Richard).
  • 09:00 - Taekwondo (Polideportivo Deportes Urbanos): Kyorygi -57kg, Preliminares y repechaje femenino (Hilda Vera vs. Camila Arenas).
  • 09:00 - Taekwondo (Polideportivo Deportes Urbanos): Kyorygi -58kg, Preliminares y repechaje masculino (Alejandro Añazco vs. Matheus Goncalves).
  • 09:00 - Taekwondo (Polideportivo Deportes Urbanos): Kyorygi -68kg, Preliminares y repechaje masculino (Daniel Gaona vs. Ian Romero).
  • 09:00 - Voleibol (COP Arena): Pista, partido puesto 7-8 femenino (Paraguay vs. Chile).
  • 10:00 - Vela (Playa San José - Encarnación): Bote una persona ILCA 6, Regata 1 femenino (Rhuby Mendoza).
  • 10:00 - Squash (Centro Nacional de Squash): Por equipos, 1ra ronda masculino (Paraguay vs. Perú).
  • 10:50 - Vela (Playa San José - Encarnación): Bote una persona ILCA 7, Regata 2 masculino (Nicolás López).
  • 10:55 - Ciclismo Pista (Velódromo): Keirin, 1a ronda masculino (Brian Woronieski e Isaías Melgarejo).
  • 11:00 - Vela (Playa San José - Encarnación): Bote una persona ILCA 6, Regata 2 femenino (Rhuby Mendoza).
  • 12:15 - Ciclismo Pista (Velódromo): Madison, final masculino (Carlos Domínguez y Bruno Zachar).
  • 12:30 - Baloncesto 3x3 (Polideportivo 3x3): Grupo D femenino (Paraguay vs. Puerto Rico).
  • 12:50 - Ciclismo Pista (Velódromo): Keirin, final 7-12 masculino (Brian Woronieski e Isaías Melgarejo).
  • 13:00 - Ciclismo Pista (Velódromo): Keirin, final 1-6 masculino (Brian Woronieski e Isaías Melgarejo).
  • 13:30 - Baloncesto 3x3 (Polideportivo 3x3): Grupo D masculino (Paraguay vs. Islas Caimán).
  • 14:40 - Vela (Playa San José - Encarnación): Bote una persona ILCA 7, Regata 3 masculino (Nicolás López).
  • 14:50 - Vela (Playa San José - Encarnación): Bote una persona ILCA 6, Regata 3 femenino (Rhuby Mendoza).
  • 17:00 - Balonmano (Arena SND): Pista, final-bronce femenino (Paraguay vs. Uruguay).
  • 17:00 - Squash (Centro Nacional de Squash): Por equipos, cuartos de final femenino (Paraguay vs. Barbados o Chile).
  • 17:30 - Tenis (Rakiura): Dobles mixto, semifinal (Alex Nuñez/Catalina Delmas vs. Juan Bolívar/Valentina Mediorreal).
  • 18:30 - Baloncesto 3x3 (Polideportivo 3x3): Grupo D femenino (Paraguay vs. Canadá).
  • 19:30 - Hockey (Centro Nacional de Hockey): Grupo A femenino (Paraguay vs. Argentina).
  • 19:50 - Baloncesto 3x3 (Polideportivo 3x3): Grupo D masculino (Paraguay vs. México).
Enlace copiado