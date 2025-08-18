Aguas abiertas y vela en Encarnación

En los 10 kilómetros de natación aguas abiertas en femenino, Cielo Peralta Hoge cerró en el puesto 13° con un tiempo de 2:11’50.2, mientras la brasileña Cibelle Eichelberger que culminó la prueba en 2:01’14.7 se llevó el oro.

Lea mas: La maquinaria en su punto

En el lote varonil, Joaquín Estigarribia quedó 14° con 2:06’30.2, mientras la dorada fue para el mexicano Paulo Strehlke, con un registro de 1:50’01.5.

* Vela. En ILCA 7, Joaquín López se ubicó en el último lugar (19°), mientras el oro fue para el estadounidense Charles Barclay entre varones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la rama femenina, en ILCA 6, Rhuby Mendoza culminó en el puesto 12° entre 19, y el oro fue para la bahameña Eliza Denning.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este lunes proseguirá la vela, en la rama femenina, siempre en la Playa San José de Encarnación.