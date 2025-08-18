Polideportivo

Atletismo: Lars Flaming, oro y récord en lanzamiento de jabalina

El paraguayo Lars Flaming (22 años) le da al Team Paraguay la segunda medalla de oro y establece nueva plusmarca en lanzamiento de jabalina en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, tras competir este lunes en atletismo.

Por ABC Color
18 de agosto de 2025 - 21:53
Lars Flaming, feliz con la presea dorada y récord Junior Panamericano en lanzamiento de jabalina.
Lars Flaming, feliz con la presea dorada y récord Junior Panamericano en lanzamiento de jabalina.

El atleta del Team Paraguay Lars Flaming cumplió con sus prometedores antecedentes para colgarse la presea de oro y establecer récord Junior Panamericano, en dos ocasiones, en lanzamiento de jabalina.

Lea mas: Lars Flaming

Lars, en su primer intento ya estableció la plusmarca con 79.05 metros y en el sexto volvió a batir su propio récord, con sorprendentes 81.56 metros.

El flamante plusmarquista consiguió en forma categórica la ansiada presea dorada, con un importante aporte para el país en el medallero de estos II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lars rompió por mas de 7 metros (81.56) la anterior marca que se estableció en los I Panamericanos de Cali 2021, la que había conseguido el brasileño Pedro Henrique Rodrigues (74.41).

Con este logro Lars clasifica de forma directa a los Juegos Panamericanos de mayores en Lima 2027.

Enlace copiado