Atletismo: Lars Flaming, oro y récord en lanzamiento de jabalina

El atleta del Team Paraguay Lars Flaming cumplió con sus prometedores antecedentes para colgarse la presea de oro y establecer récord Junior Panamericano, en dos ocasiones, en lanzamiento de jabalina.
Lea mas: Lars Flaming
Lars, en su primer intento ya estableció la plusmarca con 79.05 metros y en el sexto volvió a batir su propio récord, con sorprendentes 81.56 metros.
El flamante plusmarquista consiguió en forma categórica la ansiada presea dorada, con un importante aporte para el país en el medallero de estos II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lars rompió por mas de 7 metros (81.56) la anterior marca que se estableció en los I Panamericanos de Cali 2021, la que había conseguido el brasileño Pedro Henrique Rodrigues (74.41).
Con este logro Lars clasifica de forma directa a los Juegos Panamericanos de mayores en Lima 2027.