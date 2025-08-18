Polideportivo

Balonmano: Una de cal, otra de arena

La selección paraguaya de balonmano consiguió el domingo una victoria contra su par de Uruguay, pero en su segundo cotejo cayó este lunes frente a Argentina, en el marco de los Juegos Asu2025.

Por ABC Color
18 de agosto de 2025 - 23:58
Los Guerreritos buscarán hoy clasificar a “semis” contra Cuba.
Los guerreritos del hándbol buscarán la clasificación en este martes, enfrentando al cuadro cubano.

En el partido dominguero contra los charrúas, los guaraníes se impusieron por 20 a 17.

El lunes fueron ampliamente superados por los albicelestes, por el score de 35-17.

En el otro juego del Grupo A, los uruguayos se recuperaron y se impusieron 25-22 a los cubanos.

Este martes, a partir de las 19:30, Paraguay enfrentará a Cuba, en el SND Arena, que se espera esté colmado de público albirrojo para alentar a la escuadra dirigida por Marcelo Ojeda.

