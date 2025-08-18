Balonmano: Una de cal, otra de arena

Los guerreritos del hándbol buscarán la clasificación en este martes, enfrentando al cuadro cubano.
En el partido dominguero contra los charrúas, los guaraníes se impusieron por 20 a 17.
El lunes fueron ampliamente superados por los albicelestes, por el score de 35-17.
En el otro juego del Grupo A, los uruguayos se recuperaron y se impusieron 25-22 a los cubanos.
Este martes, a partir de las 19:30, Paraguay enfrentará a Cuba, en el SND Arena, que se espera esté colmado de público albirrojo para alentar a la escuadra dirigida por Marcelo Ojeda.