En el Asunción: Golfistas entran en acción

La undécima jornada de este martes marcará el inicio de las competencias golfísticas en los Juegos Panamericanos Junior Asu2025 y el Team Paraguay tiene cifradas esperanzas en conseguir metales, participando en las modalidades Invididual y Equipos Mixtos.

Por ABC Color
18 de agosto de 2025 - 23:54
La golfista paraguaya Victoria Livieres, cuando se consagro campeona del Gran Premio Tortugas.
Una de las esperanzas para nuestro país en el golf está puesta en la excelente golfista Victoria Livieres (17 años), acompañada por María Jaime (19).

Entre varones también se espera buen rendimiento de los hermanos Benjamín (20) y Franco Fernández (18).

