Golf: A fin de mes, el Junior AJGA-IPS

El evento de golf está reservado para jóvenes con edades entre 12 y 19 años y será el segundo año consecutivo en las instalaciones del club de Lambaré.

Lea mas: Brillante British Open

El torneo se desarrolla en ambas ramas y tiene como principal objetivo la promoción del golf juvenil de nuestra región. Además, los mejores de estos eventos tienen la posibilidad de acceder a buenas universidades de los Estados Unidos.

* Contacto. Federico Damus es el coordinador general del certamen. Contactos: +595 992 258 444 o dirigirse a info@cdd.com.py

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy