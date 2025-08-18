Polideportivo

Golf: A fin de mes, el Junior AJGA-IPS

El III Junior Invitational AJGA-IPS se disputará en los links del Yacht y Golf Club Paraguayo del 29 al 31 de este mes. El certamen corresponde al Series International Pathway (IPS) de la American Junior Golf Association, torneo de alto nivel internacional.

Por ABC Color
17 de agosto de 2025 - 21:40
Franco Fernández y la argentina Ana Giuliano, los campeones en el certamen del año pasado.
Franco Fernández y la argentina Ana Giuliano, los campeones en el certamen del año pasado.Gentileza

El evento de golf está reservado para jóvenes con edades entre 12 y 19 años y será el segundo año consecutivo en las instalaciones del club de Lambaré.

El torneo se desarrolla en ambas ramas y tiene como principal objetivo la promoción del golf juvenil de nuestra región. Además, los mejores de estos eventos tienen la posibilidad de acceder a buenas universidades de los Estados Unidos.

* Contacto. Federico Damus es el coordinador general del certamen. Contactos: +595 992 258 444 o dirigirse a info@cdd.com.py

