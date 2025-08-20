Polideportivo

Boxeo: El Científico Meireles deleitó en velada concepcionera

Una gran cantidad de aficionados al Viril Deporte de los Puños asistió al polideportivo “Lengua Rague” de Concepción, para la velada denominada la “Noche de Boxeo Vol. 5”, evento organizado por el club “El arte del boxeo” de la mencionada ciudad norteña, con el aval de la Comisión Reorganizadora del Boxeo Paraguayo.

20 de agosto de 2025 - 23:39
Alcides “Científico” Meireles Morais y Silvio “La Maravilla” Ramírez.
El espectáculo boxístico principal estuvo a cargo del influencer Alcides “El Científico” Meireles Morais, quien fue el principal artífice de la velada, convocando a mas de 400 fanáticos.

Su combate fue contra “Maravilla” Ramírez, con quien empataron, pero causaron furor en los presentes, dado que este es un boxeador amateur local.

* Resultados. Empate: Alcides “El Científico” Meireles Morais-Silvio “La Maravilla” Ramírez; Víctor Ferreira-David Escobar, Samuel González-Rodrigo Melgarejo, Joel Villalba-Ezequiel Cutier y Kacho NVJ-Osvaldo “La Fiera”.

* Otros combates: Eduardo “El Duende” Rojas por puntos a Hernán “El Zombie” Alfonso; Kevin “El Sanguinario” a Cecilio “El Doctor” por puntos; Reinaldo Báez por puntos a Isaac Cuéllar; “El Rayo” Alvarenga por RSC a Ricardo Giménez; Andrés Alvarenga por puntos a Jorge Colmán; Antonio Ojeda por puntos a Wilberto Ramírez; Lucas Alderete por puntos a Josías Genes y Zoe Estigarribia por RSC a Perla Cáceres.

De la espectacular convocatoria tomaron parte boxeadores de Pedro Juan Caballero, Concepción, Horqueta, Asunción, Ypané, Barrio Obrero y Luque, entre otros.

