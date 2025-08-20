Boxeo: El Científico Meireles deleitó en velada concepcionera

Una gran cantidad de aficionados al Viril Deporte de los Puños asistió al polideportivo “Lengua Rague” de Concepción, para la velada denominada la “Noche de Boxeo Vol. 5”, evento organizado por el club “El arte del boxeo” de la mencionada ciudad norteña, con el aval de la Comisión Reorganizadora del Boxeo Paraguayo.