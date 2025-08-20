Boxeo: El Científico Meireles deleitó en velada concepcionera

El espectáculo boxístico principal estuvo a cargo del influencer Alcides “El Científico” Meireles Morais, quien fue el principal artífice de la velada, convocando a mas de 400 fanáticos.
Su combate fue contra “Maravilla” Ramírez, con quien empataron, pero causaron furor en los presentes, dado que este es un boxeador amateur local.
* Resultados. Empate: Alcides “El Científico” Meireles Morais-Silvio “La Maravilla” Ramírez; Víctor Ferreira-David Escobar, Samuel González-Rodrigo Melgarejo, Joel Villalba-Ezequiel Cutier y Kacho NVJ-Osvaldo “La Fiera”.
* Otros combates: Eduardo “El Duende” Rojas por puntos a Hernán “El Zombie” Alfonso; Kevin “El Sanguinario” a Cecilio “El Doctor” por puntos; Reinaldo Báez por puntos a Isaac Cuéllar; “El Rayo” Alvarenga por RSC a Ricardo Giménez; Andrés Alvarenga por puntos a Jorge Colmán; Antonio Ojeda por puntos a Wilberto Ramírez; Lucas Alderete por puntos a Josías Genes y Zoe Estigarribia por RSC a Perla Cáceres.
De la espectacular convocatoria tomaron parte boxeadores de Pedro Juan Caballero, Concepción, Horqueta, Asunción, Ypané, Barrio Obrero y Luque, entre otros.