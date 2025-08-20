Polideportivo

Golf: Terceros en Equipos Mixtos

El Team Paraguay estuvo este miércoles en la vanguardia al cumplirse los primeros 18 hoyos en equipos mixtos del torneo en el Asunción Golf Club, en el marco de los Panamericanos, pero a la tarde cayó al tercer puesto.

Por ABC Color
20 de agosto de 2025 - 22:04
En la jornada matutina del golf los paraguayos encabezaron con 144 golpes (par de cancha), igualando con Perú, seguidos por Colombia (+1).

Benjamín Fernández totalizó 67 golpes (-5), Franco Fernández (-2), Victoria Livieres (+5) y María Inés Jaime (+8).

En la disputa parcial de la segunda ronda, a la tarde, el rendimiento del equipo guaraní no permitió mantener la punta.

Tras disputarse los primeros 9 hoyos, Paraguay terminó 9°, con 76 golpes. Franco asestó 37 golpes (+1), Benjamín (+2), Victoria y María (+3).

Este jueves a la mañana (8:00) prosiguen los restantes 9 hoyos.

En la provisoria tabla Colombia y Perú están primeros, con 219 golpes, seguidos por Paraguay, con 220.

Tras culminar el certamen por equipos mixtos, arrancarán las competencias en Individual.

