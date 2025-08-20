Golf: Terceros en Equipos Mixtos

En la jornada matutina del golf los paraguayos encabezaron con 144 golpes (par de cancha), igualando con Perú, seguidos por Colombia (+1).
Lea mas: Golfistas entran en acción
Benjamín Fernández totalizó 67 golpes (-5), Franco Fernández (-2), Victoria Livieres (+5) y María Inés Jaime (+8).
En la disputa parcial de la segunda ronda, a la tarde, el rendimiento del equipo guaraní no permitió mantener la punta.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Tras disputarse los primeros 9 hoyos, Paraguay terminó 9°, con 76 golpes. Franco asestó 37 golpes (+1), Benjamín (+2), Victoria y María (+3).
Este jueves a la mañana (8:00) prosiguen los restantes 9 hoyos.
En la provisoria tabla Colombia y Perú están primeros, con 219 golpes, seguidos por Paraguay, con 220.
Tras culminar el certamen por equipos mixtos, arrancarán las competencias en Individual.