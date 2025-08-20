Vóley playa: La dupla femenina busca la final

Fio y Denisse se impusieron 2-1 a sus pares del altiplano en el partido de vóley playa Chacón/Galindo, con parciales de 19-21, 21-10 y 15-6, por la fase de cuartos de final.

* Van contra las petroleras. En “semis”, las albirrojas enfrentarán a las venezolanas López/Rodríguez, en la noche del jueves, a partir de las 19:15.

Del otro lado de la llave van EE.UU. y Canadá, desde las 18:30.

* El camino de las chicas. Las chicas ganaron este miércoles sus dos cotejos.

En ronda de 16, Fiorella y Denisse se impusieron a las costarricenses Molina/Vega 2-0, con parciales de 21-13 y 21-9. En horas de la noche, batieron a las bolivianas.

Por el Grupo A, el team guaraní debutó con un 2-0 sobre Nicaragua, con su dupla Silva/Brenes.

Luego, las paraguayas le ganaron 2-1 a las argentinas Najul/Abdala.

La única derrota hasta ahora fue contra las estadounidenses Sherman/Donley, por 2 a 1.

Varones pierden

Los muchachos del Team Paraguay, Juan Cañiza y Camilo Vargas cayeron este miércoles 2-0 en ronda de 16, contra Canadá.

Por el Grupo A le habían ganado 2-1 a San Cristóbal y Nieves, perdieron 2-0 contra Chile y El Salvador.

La dupla albirroja jugará hoy por clasificaciones del 9° al 12° puestos, a las 10:00.