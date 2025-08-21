Guarda de micro participó por primera vez de una competencia Backyard y rompió récord

Un guarda de buses de Pirayú, de 40 años, ganó la competencia de resistencia de Backyard Ulala que se realizó en San Bernardino, rompió el récord y clasificó entre los mejores 15 para competir entre abril y marzo, y representar a Paraguay en Argentina. Se trata de Ricardo Arias.

Ricardo forma parte del equipo de trail La Cima, compuesto de varios corredores. Tania Cazal, una de sus compañeras, contó como varias veces Ricardo envió videos de él corriendo después de haber competido en el mismo día en carreras de 22 kilómetros, lo que la motivó a inscribirlo en la competencia.

El Backyard es una competencia que consiste en pruebas de resistencia en una pista de 6.7 km en la que debe completar una vuelta entera en un lapso de una hora. En caso de completar la vuelta en menos tiempo, el resto de la hora restante se puede utilizar para recuperar fuerzas.

Tania contó que en las primeras vueltas Ricardo completó las vueltas en 28 minutos, ya que creía al principio que debía llegar siempre primero, por lo que su equipo le pedía que baje la intensidad para poder resistir, considerando que la categoría de Ricardo era la infinita, es decir, hacer la mayor cantidad de vueltas posibles mientras que pueda continuar en competencia.

Ricardo, el mejor en resistencia

Dijo que cerca de completar las 24 horas, los corredores caían uno a uno, hasta que finalmente quedaron cuatro a las cinco de la mañana del día siguiente de iniciada la competencia.

Ricardo en ese momento desaceleró la marcha y empezó a completar las vueltas en 40 minutos clavados y descansar 20.

“Las horas de la madrugada fueron muy emocionante, muy difícil porque eran dos o tres grados de frío y en cada vuelta él llegaba sudado y nosotros teníamos que mantenerle la temperatura corporal y él llegaba a los 40 minutos, tenía 20 minutos para descansar, entonces se podía enfriar, entonces nosotros teníamos que cambiarle totalmente la ropa, secarle y ponerle algo seco”, indicó Tania.

Agregó que como no estaban preparados, ya que nunca imaginaron que llegarían tan lejos, empezaron a prestarle la ropa del equipo para evitar que se enfríe, además de colaborar con comida, bebidas isotónicas y otros elementos para poder asistir a Ricardo. Esto motivó a que los miembros del equipo acudan hasta el lugar de la competencia con chipa, cocido, ropa, hasta mortadela, que pidió el corredor.

“Él corre nomás”

Según contó su compañera Tania, Ricardo corre por diversión e incluso le conocen por eso en la zona de Pirayú e Ypacaraí, de donde el profesor Manuel Araujo lo vio e invitó a formar parte del equipo.

Tras su hazaña en la competencia, Tania contó que buscan ayudarlo a él y a su familia, compuesta por su esposa y sus hijos de 3 y 4 años, para que pueda entrenar y llegar a buen nivel para la competencia internacional en Argentina, ya que la misma es muy exigente.

“Psicológicamente, si él va mentalizado a ganar, yo creo que él puede mucho más. El mismo nomás se atajó, él podía más, pero él nomás dijo ‘no, hasta acá’, porque no sabía la magnitud de todo esto, no dimensionaba. Ahora creo que ya está dimensionando más y creo que ya no va a querer salir así nomás, ya va a dar todas las vueltas que pueda”, agregó.

Contó que visitaron el desarrollo de los Juegos Panamericanos Asu 2025, donde se emocionó al ver la entrega de premios de los atletas profesionales. “Da gusto ahí, los medalla kuera, los premios, los atletas, hay muchos, africanos, cubanos, le saludamos”, resaltó Ricardo.

Contó que muchas veces se baja del bus en el que trabaja hace 27 años con su tío, quien ya se jubiló y corre a su lado para entrenar.

Recomendó a las personas que quieran optar por correr, que tienen que animarse, salir, hace caminata primero, después trote de a poco, para poder correr después.

Para quienes quieran saber más, invitaron a seguir a Ricardo en su cuenta de Instagram y TikTok, donde se lo encuentra como Ricardo Arias Corredor, o al Team La Cima. Pidieron tener cuidado porque hubo personas malintencionadas que pidieron dinero en su nombre, por lo que insistieron que los canales oficiales son los que mencionaron.