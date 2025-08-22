Paloma García gana medalla de plata en el Patinaje Artístico

Un viernes de muchas alegrías para nuestro país en los Juegos Panamericanos Junior Asu2025, ya que nuestra compatriota Paloma García tuvo un desempeño maravilloso en la prueba de solo danza femenino para alcanzar la medalla de plata en el Patinaje Artístico.

Paraguay alcanza así la cifra de 21 medallas en estos segundos Juegos Panamericanos Junior, superando en 11 las obtenidas en Cali 2021. Con un puntaje total de 136.32, la paraguaya sube al segundo escalón del podio, por detrás de la brasileña Lía Iwazaki (137.75) y delante de la colombiana María Muñoz (133.47).

En la penúltima jornada de los Juegos, Paraguay sigue cosechando medallas, ya que arrancó el día con 19 y lo cierra con 21.

