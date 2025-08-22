Paraguay es de bronce en vóley playa femenino

Paraguay logró su medalla número 20 en estos Juegos Panamericanos Junior Asu2025, gracias a la gran victoria obtenida por las chicas Fiorella Núñez y Denisse Álvarez en el juego por la medalla de bronce ante Canadá, por 2-1 (21-14, 19-21 y 15-6).

Lea más: EN VIVO: seguí al Team Paraguay en el día 14 de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Fio y Denisse tuvieron un muy buen arranque sacando una ventaja importante en los primeros puntos del set inicial, superando a las canadienses Sophia Hladymiuk y Jaeya Brach por 21 a 14.

En el segundo, las norteamericanas mejoraron en su juego, especialmente en la parte defensiva, para lograr equilibrar el marcador (21-19), llevando la definición al tercder set.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con mucha garra y determinación, y en apoyo del público, las chicas dejaron todo en la arena para consagrarse como las terceras mejores duplas del Panaricano Junior Asu2025, en la modalidad de vóley de playa femenino (15-6).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fio y Denisse cumplieron una gran presentación y sumaron la medalla número 20 para nuestro país, con lo que se cumple el objetivo inicial de doblar la cantidad de diez preseas obtenidas en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021.