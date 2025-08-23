La fiesta de Asu2025: El adiós de un evento inolvidable

Tras dos semanas de intensas jornadas cargadas de deportes, ayer culminó, de forma exitosa, la fiesta multideportiva juvenil más grande del continente, los II Juegos Panamericanos Junior “Asu2025”.

Paraguay fue testigo de un hecho histórico y sin precedentes al realizar un evento de semejante envergadura, dejando bien alto la vara para futuros eventos.

La ceremonia de despedida de las 41 delegaciones que conforma la Organización Deportiva Panemericana tuvo lugar anoche en el Comité Olímpico Paraguayo, con la presencia de autoridades locales e internacionales.

En el lugar se realizó el desfile de los atletas, un momento artístico con baile y música en vivo y culminó con el apagado de la llama panamericana, que dio cierre definitivo a Asu2025.

Paraguay, meta superada

El Team Paraguay superó la meta establecida y completó 23 preseas en el medallero, dejando muy atrás lo conquistado en Cali2021, donde fueron 10 metales.

No había duda que los abanderados, la remera Nicole Martínez (22 años) y Lars Flaming (22), de atletismo, festajarían el oro, pero la sorpresa, sin dudas, fue Fiorella Gatti (17), de squash, que rompió todos los esquemas al sumar la tercera presea dorada para nuestro país. Los tres clasifican directamente a los Panamericanos de mayores Lima 2027.

También se logró 6 preseas de plata y otras 14 de bronce, marcando una cifra histórica para el deporte en nuestro país.