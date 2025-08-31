Djokovic sube una marcha para citarse en cuartos del US Open con Fritz

Djokovic, de 38 años, se impuso en este duelo de veteranos a Struff, de 35, por un contundente 6-3, 6-3 y 6-2 en el inicio de la sesión nocturna en Nueva York.

El gigante balcánico tendrá ahora su primera prueba de fuego en este Grand Slam al citarse en cuartos con el estadounidense Taylor Fritz, subcampeón el año pasado.

Antes del choque ante Fritz, último superviviente local en el cuadro masculino, el serbio obtuvo una inyección de confianza con su actuación frente a Struff, la mejor de la semana.

“Definitivamente ayuda mucho servir bien. Me hace la vida mucho más fácil y no tener que trabajar tanto” , dijo el ex número uno mundial después de conectar 11 ’aces’.

En busca de su ansiado título 25 de Grand Slam, Djokovic sumará su decimocuarta presencia en los cuartos de Flushing Meadows. Ante Fritz, cuarto sembrado, tendrá la estadística a su favor, ya que se ha impuesto en sus 10 enfrentamientos previos.