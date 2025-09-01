El resurgido Auger-Aliassime tumba a Rublev y vuelve a cuartos del US Open

Auger-Aliassime, número 27 de la ATP, aprovechó su excepcional momento de confianza para barrer a Rublev (15°) por 7-5, 6-3 y 6-4.

Lea más: Maratón: Derlys Ayala se consagra campeón sudamericano

El australiano Alex de Miñaur, octavo sembrado, será el siguiente obstáculo del canadiense, de 25 años, hacia sus primeras semifinales en Nueva York desde 2021

En aquella edición, en la que venció en cuartos a Carlos Alcaraz, FAA era considerado uno de los jugadores con más futuro del circuito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El canadiense, que llegó a ocupar la sexta posición del ranking mundial, no cumplió con las expectativas y se mantenía fuera de unos cuartos de Grand Slam desde el Abierto de Australia de 2022.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de los tenistas más atléticos del mundo, Auger-Aliassime ha recuperado fortaleza mental en este US Open y, tras su exhibición ante el alemán Alexander Zverev, este lunes volvió a mandar en el partido con Rublev con 42 golpes ganadores, por 22 del ruso. “Esta vez se siente aún mejor que la primera”, dijo el canadiense sobre su regreso a los ocho mejores en Flushing Meadows.

“La primera vez estaba en ascenso. Después de algunos contratiempos, lesiones, luchas con la confianza... regresar por segunda vez a los cuartos de final aquí, se siente mucho mejor”, desarrolló. “Se siente más merecido. Estoy disfrutando cada momento”.