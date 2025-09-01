Tenis: Sinner hace pedazos el sueño de Bublik

Sinner, que defiende el título en Nueva York, atropelló a Bublik (número 23 del mundo) por 6-1, 6-1 y 6-1 en una hora y 21 minutos.El italiano se enfrentará en los cuartos de final a su compatriota Lorenzo Musetti, número 10 del mundo.

Sinner salía sobre aviso. En los últimos dos años había disputado 79 partidos frente a jugadores fuera del ‘Top 20’, con una sola derrota: precisamente contra Bublik, este 2025, en el ATP 500 de Halle (Alemania).

Tras deshacerse de Sinner en octavos de final, Bublik conquistó Halle. También salió campeón en los ATP 250 de Gstaad y Kitzbuhel, convirtiéndose en uno de los tres únicos jugadores esta temporada junto a Carlos Alcaraz y Luciano Darderi en ganar tres o más torneos.

Además, Bublik llegaba al duelo con Sinner en Nueva York habiendo ganado sus tres primeros partidos sin ceder ni un solo juego de sus 55 disputados. Solo 10 hombres habían conseguido algo parecido en este siglo.