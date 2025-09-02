Homenaje a los que hicieron historia: Reconocimiento al Team Paraguay en Asu2025

En el acto estuvieron las principales figuras que compitieron en los 28 deportes a lo largo de las dos semanas de pura adrenalina en las diversas sedes.

Lea más: Balonmano: Inter, con tercer año consecutivo

El Team Paraguay sumó veintitrés medallas, de las cuales tres son de oro, seis de plata y catorce de bronce, superando ampliamente la cosecha de Cali 2021, donde fueron diez preseas y la expectativa de las 20 medallas como objetivo.

Los tres oros fueron de Nicole Martínez (remo), que además sumó otras cuatro preseas; la segunda dorada fue de Fiorella Gatti (squash), que también sumó otras dos medallas, y en atletismo Lars Flaming, en el lanzamiento de jabalina, quien además de asegurar el oro batió el récord panamaricano Junior.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los tres campeones ya están clasificados de forma directa a los Juegos Panamericanos de mayores de Lima 2027.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Oro para el público y la organización

Fuera de las conquistas a nivel deportivo, la organización de Asu2025 fue un punto alto en el certamen con todas las competencias en simultáneo que fueron perfectas sin omitir ningún detalle, dejando en alto al país para próximos eventos que demanden esta exigencia internacional.

El público paraguayo no quedó atrás llenando todos los recintos y con un comportamiento ejemplar que fue valorado tanto por las autoridades como los deportistas extranjeros que se quedaron maravillados por el trato que se les dio durante su estadía.