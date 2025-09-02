Interdeportivo del Faith Christian School, el atractivo del fin de semana

Este evento, que reúne a más de 3.800 personas, fusiona desde el 2022 los tradicionales encuentros interescolares e intercolegiales en una única propuesta deportiva e inclusiva que involucra a niños, adolescentes y sus familias.

El Interdeportivo no solo es una celebración del deporte, sino también una plataforma para promover principios fundamentales como el Fair Play, el compañerismo y la integridad, en el marco del proyecto institucional “I SAY NO”, que fomenta una vida libre de adicciones y una cultura de respeto y prevención del bullying.

Disciplinas y participación

Los estudiantes competirán en las siguientes disciplinas: Fútbol de campo masculino y femenino, Futsal masculino, Handbol femenino, Basketball masculino y Volleyball masculino y femenino.

Colegios participantes

Entre los colegios que formarán parte del Interdeportivo se encuentran:Colegio Francés, Colegio del Sol, Colegio Asunción, Colegio Inmaculée, Sagrados Corazones, Colegio Canaán, Colegio San Andrés, Colegio Faith España, Colegio Estado de Israel, Colegio Bautista de Villa Morra, Colegio Liberty, Colegio Aula Viva, Colegio Santa Elena, Colegio Concordia, Colegio Alberto Schweitzer, Colegio Grace, Colegio Natanael, Colegio Sudamericano, Colegio Educacional Sagrado Corazón de Jesús, Colegio San Francisco y el anfitrión Faith Christian School.

Entradas y accesos

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Ticketea, con un costo de G. 12.000. Los asistentes recibirán una pulsera identificatoria por color, según el día del evento.

Servicios y cobertura

Durante el evento, el público contará con: Personal debidamente identificado para información y orientación, seguridad y asistencia médica permanente, zona de Food Park con amplia oferta gastronómica y premios y reconocimientos para los participantes.