Noboa homenajea a RJ Luis Jr., el primer jugador de origen ecuatoriano en llegar a la NBA

Quito, 2 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entregó este martes un reconocimiento al balocentista Reggie Jason Luis Jr., el primer jugador de origen ecuatoriano en llegar a la NBA, donde forma parte de la franquicia de los Boston Celtics.