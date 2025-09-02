Vondrousova se retira por lesión y Sabalenka avanza a las semifinales sin jugar

Sabalenka, número 1 del mundo y defensora del título, se medirá en la semifinal con la estadounidense Jessica Pegula (n.4), en la reedición de la final de 2024.

Será la quinta semifinal consecutiva de Sabalenka en Nueva York. Vondrousova, campeona de Wimbledon en 2023 y actualmente ubicada en el puesto 60 del ranking mundial, ha enfrentado en los últimos años problemas continuos con el hombro izquierdo, y se sometió en 2024 a una cirugía. En imágenes difundidas por ESPN, se pudo ver a la tenista checa practicando este martes en una de las pistas de entrenamiento de Flushing Meadows, cuando se resintió del hombro izquierdo tras un golpe de derecha. Vondrousova interrumpió de inmediato su práctica y fue arropada por su equipo. Sabalenka, por su parte, lamentó el abandono de Vondrousova en un mensaje en redes sociales: “ Lo siento mucho por Marketa, después de todo lo que ha pasado. Ha estado jugando un tenis increíble y sé lo mucho que debe dolerle esto ” .