Ajedrez: Paraguayos se destacan en Panamericano de Florianópolis

Entre los primeros ganadores está Ezequiel Amarilla Ettiane, quien logró ubicarse en el tercer lugar en la modalidad de Ajedrez Rápido (categoría sub 17) del XIV Pan-American School Chess Championship 2025.

Lea más: Fisicoculturismo: Araceli Galeano sube al podio en Miami

Un total de 19 niños paraguayos participan desde el sábado último y hasta el 5 de setiembre próximo del evento que cuenta con la organización de la Federación Brasilera de Ajedrez y la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Además de la modalidad de ajedrez rápido, la competencia se desarrolla también en Standard y Blitz, divididos en categorías impares (7, 9, 11, 13, 15 y 17 años) tanto en Absoluto como en Femenino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un trofeo y 11 medallas

Hasta el momento, la delegación paraguaya ha cosechado 11 medallas en los puestos que van del 4º al 10º tanto en las modalidades Blitz (3 minutos más 2 segundos de adición por jugada) y Rápido (10 minutos más 5 segundos de adición desde la primera jugada).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En las modalidades Femeninas, Fiorella Mayeregger se ubicó 5ª tanto en Blitz como en rápidas; mientras que Jimena Lugo se ubicó 6ª en rápidas.

Por su parte en las modalidades absolutas, Noah Turitich (sub 9 absoluto) logró el 6º puesto en la modalidad rápidas y 10º en Blitz; en sub 11 absoluto Mateo Galeano se ubicó 9º en Blitz, mientras que Erick Ayala ocupó el 8º lugar en rápidas. Y en Sub 13 absoluto Ezequiel Ortiz ocupó el 9º lugar en Blitz, mientras que Enzo Viñales ocupó el 8º en Blitz y el 4º en rápidas.

Finalmente, en la categoría Sub 17 absoluto, Ezequiel Amarilla se ubicó en el 6º lugar en Blitz y 3ºen rápidas, conquistando el único trofeo de la delegación paraguaya hasta el momento.