Fisicoculturismo: La paraguaya Rosemary Rodríguez, con histórica clasificación al Mr. Olympia

La atleta paraguaya Rosemary Lucero Rodríguez (27 años) cumplirá el sueño de todo competidor de esta disciplina, competir, el próximo octubre, en el Mr. Olympia, el mayor evento de fisicoculturismo del mundo.