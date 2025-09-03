Polideportivo

Fisicoculturismo: La paraguaya Rosemary Rodríguez, con histórica clasificación al Mr. Olympia

La atleta paraguaya Rosemary Lucero Rodríguez (27 años) cumplirá el sueño de todo competidor de esta disciplina, competir, el próximo octubre, en el Mr. Olympia, el mayor evento de fisicoculturismo del mundo.

Por ABC Color
03 de septiembre de 2025 - 21:00
La sanlorenzana Rosemary Lucero Rodríguez Vera se clasificó al emblemático Mr. Olympia.
Rosemary Rodríguez, oriunda de San Lorenzo, a mediados de julio se había consagrado campeona Wellness Overall del 2025 Colombia Pro Regional.

Además, en el NPC Worldwide Gomeisa Ultimate Battle, se alzó con el título de la IFFBB Wellness Pro.

La paraguaya se destacó en varios eventos este último mes.
Rodríguez, ya con el carnet profesional, ganó en la categoría Wellness Austrian OAK logrando el oro y la clasificación al renombrado evento del Mr. Olympia, que se realizará del 9 al 12 de octubre, en Las Vegas, Estados Unidos.

Mr. Paraguay, el domingo

El domingo 7, desde las 10:00, en el teatro del Hotel Guaraní, se pondrá en marcha otra edición del Mr. and Mrs. Paraguay.

El evento es clasificatorio al Sudamericano de Quito, Ecuador. Las entradas en puerta tienen un valor de G. 75.000.

