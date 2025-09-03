Fisicoculturismo: La paraguaya Rosemary Rodríguez, con histórica clasificación al Mr. Olympia

Rosemary Rodríguez, oriunda de San Lorenzo, a mediados de julio se había consagrado campeona Wellness Overall del 2025 Colombia Pro Regional.
Además, en el NPC Worldwide Gomeisa Ultimate Battle, se alzó con el título de la IFFBB Wellness Pro.
Rodríguez, ya con el carnet profesional, ganó en la categoría Wellness Austrian OAK logrando el oro y la clasificación al renombrado evento del Mr. Olympia, que se realizará del 9 al 12 de octubre, en Las Vegas, Estados Unidos.
Mr. Paraguay, el domingo
El domingo 7, desde las 10:00, en el teatro del Hotel Guaraní, se pondrá en marcha otra edición del Mr. and Mrs. Paraguay.
El evento es clasificatorio al Sudamericano de Quito, Ecuador. Las entradas en puerta tienen un valor de G. 75.000.