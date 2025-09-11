Ajedrez: Torneo Intercolegial en el Centro Educativo Espíritu Santo de MRA

Mariano Roque Alonso vivirá de nuevo otra jornada prometedora para los amantes del ajedrez y será el Torneo Intercolegial en el Centro Educativo Espíritu Santo, institución ya consustanciada con esta hermosa disciplina deportiva.

La coordinación está a cargo de esta institución, en conjunto con el Centro Educativo La Amistad.

El evento que se realizará en el 2° Piso de la institución, reunirá a tableros promesas en las categorías: Sub 7, 9, 11, 13, 15 y 17 años.

El organizador es el abogado Germán Nippur Martínez, director de JaviChess, respaldado por los proyectos “Ajedrez en Mariano” y “Ajedrez en mi escuela”.

El sistema de juego será a 6 rondas de 10 minutos cada una, y se desarrollará en el horario de 15:00 a 17:30.

Estará presente en el certamen el primer Campeón Nacional Juvenil de la Academia, Maximiliano Martínez Rojas.

Las inscripciones tendrán un costo de G. 30.000. Contacto: 0984-737352.